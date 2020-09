Nuova edizione per il “Premio Bulgarini”  

E’ in programma per mercoledì nove settembre (ore 10.30) nel cortile interno della Rocca Pia la nuova edizione del Premio Bulgarini, iniziativa inserita nel calendario del “Settembre Tiburtino”. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Tivoli, il presidente della Società Tiburtina, i dirigenti dei quattro istituti comprensivi, le quattro referenti delle scuole partecipanti, alcuni docenti e naturalmente i trenta alunni premiati delle classi quinte. Il premio è stato istituito dal Cavaliere Francesco Bulgarini nel 1856, per gratificare i giovani che si erano particolarmente distinti nello studio. Ovviamente, questa edizione sarà differente rispetto alle precedenti per le regole Covid da osservare e sarà diversa soprattutto per gli studenti, ormai prossimi ad affrontare un nuovo anno scolastico decisamente dissimile a causa del virus rispetto agli anni precedenti.

Il target dell’iniziativa è anche quello di coinvolgere le nuove generazioni, per alimentare conoscenza e passione verso la città.

Fernando Giacomo Isabella