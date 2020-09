Bentornato calcio, i dilettanti pronti a scendere di nuovo in campo

di Valerio De Benedetti



Sono stati mesi lunghi, di attesa, indecisioni, soprattutto preoccupazioni. Sono tante le società che non ce l’hanno fatta, tante quelle che si sono perse per strada o che hanno dovuto unire le forze per resistere. Alla fine però il calcio dilettantistico ce l’ha fatta a superare il suo periodo più buio, finalmente sembra rivedersi la luce in fondo al tunnel. Sono passati sei mesi da quel 5 marzo in cui veniva annunciato lo stop dei campionati, diventato poi definitivo il 20 maggio. Tante cose sono successe, si è dovuto fare i conti con la triste realtà del post-emergenza Coronavirus. Le incertezze per il futuro sono ancora tante, sarà per forza di cose un calcio diverso, e un assaggio lo abbiamo avuto in questa calda estate di Serie A. Con restrizioni, senza tifosi, o perlomeno con delle limitazioni. Quasi un colpo al cuore per uno sport che vive anche e soprattutto di passione, almeno a livello dilettantistico. Ma è questo il primo passo necessario verso un ritorno alla normalità che sarà lento e macchinoso. Il 31 agosto la Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le composizioni dei gironi e i calendari. Si ripartirà il 27 settembre, gli ostacoli da superare saranno ancora molti, ma adesso è proprio il momento di dirlo: “Bentornato calcio dilettantistico”.

