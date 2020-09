La rivincita della carta da parati

Bistrattata e abbandonata, la carta da parati sta vivendo oggi una nuova giovinezza, con regole però tutte nuove, per arredare e vivere meglio le quattro pareti di casa. A proposito di pareti: la carta da parati ne veste solo una (così dettano le ultime regole degli interior designer), magari dietro al divano in salotto o dietro il letto nella zona notte. Per le altre pareti, invece, via libera alla classica tinta, ma con un colore che richiama uno dei particolari della carta stessa. E poi, lo sapevate che la wallpaper è solista? Ebbene sì: su di lei nessun quadro, unica concessione qualche cornice vuota. Oggi la carta da parati è gettonatissima anche dagli stilisti più famosi, che ne studiano collezioni glamour davvero per tutti i gusti. Ma chissà quanto costa… dirà qualcuno! A partire da 25 euro a bobina (un po’ di più quelle più prestigiose), un prezzo che garantisce qualità e facile messa in opera. Consigli e idee sulla nuova rubrica che Tiburno in edicola l’8 settembre dedica alla casa.