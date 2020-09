TIVOLI – Scomparso Fabio Di Marco

Dallo scorso 25 agosto non si hanno traccia di Fabio Di Marco, 56 anni. La famiglia, in particolare la nipote Emanuela Errico, lanciano un appello a chiunque possa fornire informazioni. E’ residente in via Lago Colonnelle 25 a Borgonovo. “Non si è più presentato a lavoro e non è venuto a casa – spiega – Abbiamo presentato denuncia e non abbiamo notizie”.

Fabio è alto un metro e settanta, corporatura magra, capelli medio lunghi di colore nero con ampia spettiantura. Ha gli zigomi, il naso e il mento pronunciati.

L’ultima volta che è stato visto indossava una giacchetta leggera di colore rosso con i pantaloni chiari e le scarpe bianche da lavoro.

Chiunque avesse informazioni può contattare Emanuela al numero 3805946298.