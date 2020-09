Il programma dello sfalcio delle erbe a partire da oggi sino a sabato 12 settembre riguarderà le seguenti zone:

– strada dell’Acquoria;

– vicolo Aniene;

– viale Mannelli;

– via Villa Braschi;

– vicolo Arnaldi;

– vicolo Santa Croce.

Il programma dei lavori potrebbe subire delle modifiche in corso d’opera sulla base della situazione meteorologica o per sopraggiunte esigenze tecniche. Si ricorda che è sempre attivo 24 ore su 24 il numero verde per eventuali segnalazioni: 800199693.