A Tivoli disabili senza parcheggi

Il fatto

Nel centro di Tivoli fra via dell’inversata e via Due Giugno persiste ormai da diverso tempo un problema quotidiano legato ai portatori di handicap e che non dovrebbe appartenere ad una città moderna e civile.

La difficoltà è collegata al ridotto numero di parcheggi destinati ai disabili, che risiedono nella zona in questione. “Purtroppo- ha affermato con rammarico Pietro Zambernardi- la richiesta di soluzione al problema inviata a febbraio 2020 alla Polizia Locale e per conoscenza al Sindaco Proietti è rimasta senza risposta. Chiediamo solo una soluzione, perché i parcheggi per i diversamente abili non sono davvero sufficienti.

La verità è che sono costretto, quando i posti sono occupati, a girare con la mia auto per trovare un parcheggio libero. Se guido e non trovo uno spazio, mi fermo e resto in attesa di un posto libero. A volte passa anche molto tempo. Tutto ciò è molto faticoso e questa vicenda, ovviamente, crea enormi difficoltà. Speriamo di poter ricevere, il più presto possibile, una risposta. Anche sapere che il documento è stato preso in considerazione sarebbe, in questo totale silenzio, un passo verso avanti”.

Fernando Giacomo Isabella