A Vicovaro Contro-Verso, incontro dibattito in piazza

L’appuntamento

Un incontro tra associazioni, cittadini, realtà diverse, amministrazione comunale, per parlare di “comunità, cultura ed associazionismo”.

Appuntamento a Vicovaro, ore 16.45 in via Regina Margherita, con Contro-Verso.

“Crediamo – spiegano dall’associazione Despina, gli organizzatori dell’incontro – nel dibattito e nello scambio di punti vista come momenti irrinunciabili per la (ri-)costruzione di un’identità collettiva, di una cultura che sia partecipazione e battaglia, non solo mortificante nozionismo. Il primo step è l’autocoscienza, e invitiamo: associazioni e gruppi (anche non vicovaresi) per stimolare il confronto e fare squadra, i rappresentanti della politica vicovarese per conoscere anche l’altro punto di vista, tutti i cittadini per riappropriarci insieme della piazza come luogo di costruzione culturale autentica e concreta”.