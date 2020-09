Guidonia – La Dottoressa Elia Santori è il nuovo assessore ai servizi sociali

Nella giornata odierna il Sindaco Michel Barbet ha nominato il nuovo Assessore al Sociale

Si tratta della dottoressa Elia Santori, cittadina di Guidonia Montecelio, una laurea in Giurisprudenza, una lunga esperienza nei centri antiviolenza del territorio e di assistenza alla disabilità.

Le parole del sindaco

“La dottoressa Santori- spiega il Sindaco Michel Barbet- conosce molto bene la materia ed è la scelta giusta per ricoprire un ruolo delicato come la delega al sociale. Con lei apportiamo un valore aggiunto ad una Giunta composta da professionisti preparati e di qualità”.

“Ringrazio il Sindaco Barbet per la fiducia riposta nei miei confronti- sostiene l’Assessore Santori- sono cosciente del ruolo delicato ed importante che andrò a ricoprire, a maggior ragione in una fase difficile come questa. Sono già al lavoro per apportare il mio contributo alla macchina amministrativa”.