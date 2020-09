In canoa sul fiume Aniene, sabato appuntamento a Tivoli

Alla scoperta del fiume Aniene, sabato canone in acqua lungo il bacino San Giovanni

Lo storico appuntamento è stato organizzato dal comitato di quartiere Empolitano, in collaborazione con l’associazione Valle del Tevere che effettua uscite analoghe a Nazzano. Dalle 9, quindi, al via cinque uscite per risalire il fiume fino all’Arci.

I volontari del comitato di quartiere, per tutto agosto, hanno provveduto a pulire le sponde del lunganiene Impastato e realizzare un piccolo approdo per le canoe ed i kayak.

Durante tutta la giornata, poi, previsti mercatini dell’artigianato ed attività per bambini. “Avevamo cominciato con i mercatini già lo scorso anno – spiega Carlo Innocenti, uno degli organizzatori del comitato di quartiere Empolitano – nel parco delle Casette Basse. Ci siamo poi dovuti fermare per il covid ed ora abbiamo ripreso sul Lunganiene”. Ma queste uscite in canoa sono solo il primo passaggio di un più ampio ed articolato progetto.

“La nostra idea è di far vivere il fiume – prosegue Innocenti – sia dall’acqua che dalle sponde. Vogliamo realizzare vero e proprio parco acquatico e per riuscire nel nostro obiettivo stiamo mettendo in piedi un sistema di associazioni e comitati. Insieme al comitato Arci vogliamo aprire un sentiero che dal fondo del parcheggio Impastato arrivi fino ai resti degli Acquedotti. Ad oggi le sponde sono intransitabili per la fitta vegetazione, una volta pulite le sponde ci sarebbe una bellissima passeggiata da circa due chilometri”.

Per informazioni e prenotazioni per le escursioni di sabato contattare il Cts di piazza Palatina: 0775311608 info@agenziadelviaggiatore.it.