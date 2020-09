Capena Femminile: L’italo – brasiliana Sgarbi torna in Italia con la maglia biancorossa

Il Città di Capena è orgoglioso di annunciare l’arrivo di Elisane Sgarbi, la giocatrice Italo-brasiliana ex Pescara, Chieti e Olimpus Roma torna in Italia dopo l’esperienza in Kuwait e vestirà la maglia delle Leprotte numero 7.

Laterale offensivo dalle grandi qualità nell’uno contro uno, forza fisica e grande corsa la neo biancorossa è pronta a trascinare il Capena verso una grande stagione con le sue giocate.

Tanti minuti giocati nella serie A italiana, ma anche tante esperienze in giro per il mondo, come l’ultima nel campionato kuwaitiano femminile. Sgarbi è la giocatrice ideale con i suoi gol e il suo calcio a cinque per la squadra di Mister Chiesa che punta a disputare un campionato senza nascondersi, ma con tanto entusiasmo.

Si ringrazia Willy Lopez Lapuente per la collaborazione.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Capena Femminile