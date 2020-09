Ex Stacchini, Novelli: “La regione finanzi le bonifiche per non lasciare da soli i comuni”

Le parole di Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente

“Le bonifiche ed il futuro dell’area dell’ex Polverificio Stacchini di Tivoli sono stati al centro ieri pomeriggio di un’audizione congiunta dell’amministrazione comunale tiburtina e delle associazioni in Commissione Ambiente riunita con la Commissione Rifiuti. Si tratta di un’area che è definita Sic (Sito Interesse Comunitario) ma che in realtà è preda del degrado e dell’abbandono dei rifiuti”

Un’area a detta del Presidente Novelli che andrebbe maggiormente tutelata dalla Regione Lazio

“In mancanza di fondi adeguati per la bonifica da parte della Regione Lazio- conclude il Presidente- il Comune di Tivoli sta tentando di cedere l’area ad un privato che, previa bonifica, costruirebbe un polo industriale. La Regione Lazio non può avallare questa ipotesi ma, al contempo, deve essere vicina all’amministrazione locale per finanziare la bonifica e mettere finalmente sotto tutela l’area. Il mio impegno, in qualità di rappresentante istituzionale, sarà proprio volto alla tutela di un luogo che dovrebbe essere di pregio naturalistico, non solo per il Comune di Tivoli, ma per tutta la Regione ed anche per la Comunità Europea”.