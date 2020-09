Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico

I destinatari dell’intervento

Famiglie con minori entro e non oltre il compimento del dodicesimo anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Residenti nei Comuni compresi nel Territorio del Distretto Sociosanitario 5.1: Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova.

Le famiglie devono presentare formale richiesta di ammissibilità riguardo alle spese sostenute per fruire degli interventi erogati dai professionisti iscritti nell’apposito elenco regionale o in un centro qualificato che abbia professionisti presenti nel citato elenco.

Il sostegno economico previsto dal presente intervento assume la forma di contributo alla spesa sostenuta dalla famiglia, ed è concesso secondo criteri delineati dal Regolamento Regionale, comunque entro il tetto di spesa ammissibile massimo per beneficiario, pari a € 5.000,00/annui. L’importo del contributo potrebbe variare anche in funzione del numero di istanze ammesse. Il tetto massimo è erogato con priorità ai seguenti beneficiari: Nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori a uno e con un ISEE

pari o inferiore a € 8.000,00. L’entità del sostegno è valutata considerando le risorse e i servizi già attivi a favore della persona, o attivabili nella rete sociosanitaria e in considerazione delle caratteristiche socio economiche del nucleo familiare che presenta la richiesta.

AvvisoPubblico-MinoriAutismo-2020