FONTE NUOVA – Una diretta radio dalla Torre Civica per Willy

Abbiamo sempre posto al centro del nostro impegno il voler creare un punto di aggregazione che potesse coinvolgere i giovani, i cittadini, il territorio. Qualunque realtà che faccia cultura, musica, volontariato, è il miglior deterrente alla cultura dell’apparire, della prepotenza, della violenza.

Siamo rimasti fortemente scossi dai fatti di Colleferro, così abbiamo pensato di dare subito un segnale coinvolgendo alcune delle migliori realtà del nord-est romano, due band che saranno a disposizione per effettuare un concerto simbolico in un luogo altrettanto simbolico, il centro della nostra città, il luogo in cui si amministra. Il Comune Infatti ci aprirà le porte della torre civica, dalla quale, prendendo spunto da band leggendarie della storia della musica, proporremo un concerto in diretta streaming, al quale assisteranno simbolicamente solo poche persone per via delle norme anti Covid.

Vi aspettiamo tutti su Radio Everywhere lunedì alle 19:00.

Il rock è ribellione, in questo caso contro la violenza.

IL PLAUSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO GUCCINI

Ho trovato bellissima l’idea dei ragazzi di Radio Everywhere e delle rock band che si esibiranno lunedì sera sulla torre comunale, così mi sono fatto promotore verso l’amministrazione di tutto ciò che potesse servire. È sempre un piacere per chi amministra aprire gli spazi comunali ad iniziative di questo genere. Lo spirito della musica e soprattutto quello del rock è proprio di denuncia, in questo caso contro la violenza e, come hanno ben evidenziato i ragazzi, la cultura dell’apparire, del nulla, di tutto ciò che non può essere definito un’esperienza positiva di crescita personale.

Non perdetevi la diretta su Radio Everywhere lunedì alle 19!