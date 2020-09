GUIDONIA – Al Liceo Majorana la prima tendostruttura del Lazio

Ancora un primato per il Polo Liceale e Tecnico del Majorana-Pisano diretto da Eusebio Ciccotti. In tre giorni è stata montata una mega-aula di 80 mq a cura della CSC di Sesto San Giovanni, la prima tendostruttura ad uso scolastico della regione Lazio, e tra le prime aule ad essere allestite in Italia.

“Abbiamo lavorato senza un attimo di riposo tutto il mese di agosto per individuare la ditta, realizzare il progetto, curare l’affidamento, sino a seguire i lavori della medesima ditta di Milano, venuta a Guidonia per montare l’aula e consegnarcela prima del fatidico 14 settembre”.

Appare soddisfatto il preside Ciccotti che chiosa come la capiente aula possa essere usata anche come minipalestra, visto che nella unica grande palestra dell’Istituto non potranno più essere ospitate tre classi come prima del Covid”.

Quanto è costata l’ “aula-casetta” e con quali fondi?

L’aula, che è rimovibile, è stata acquistata con i fondi del “Decreto rilancio” (19 maggio 2020, n.d.r.) del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ed è costata 24mila euro. È stata montata in tre giorni e sarà già a disposizione degli studenti da lunedì.

Quali sono le caratteristiche?

Pareti coibentate, telone di copertura del tetto in resistente PVC, quattro finestre, due porte con maniglione antipanico, illuminazione, riscaldamento/aria condizionata, pavimento in legno con copertura in lineolum, rampa di accesso in acciaio per disabili.

Davvero bella e confortevole. Come mai i suoi colleghi presidi non hanno optato per tale soluzione?

Probabilmente a loro avanzano le aule. Noi abbiamo, al contrario, molte iscrizioni; anche quest’anno 434 iscritti, primi nel Lazio con ben 18 prime classi. Abbiamo sempre bisogno di spazi, palestre, aule.