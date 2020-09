GUIDONIA – Scuola, lunedì tutte aperte tranne Villanova

Dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo un lungo lavoro estivo di concerto con gli istituti scolastici siamo riusciti a garantire la riapertura delle scuole che avverrà lunedì 14 settembre”, esordisce il Sindaco.

“I lavori di edilizia di competenza del Comune termineranno in tempo e, quindi, potremo garantire una riapertura nel rispetto della normativa relativa al Covid. In alcuni casi specifici, come nella scuola Leonardo Da Vinci, sono state richieste modifiche successive alla redazione del progetto iniziale, sono stati per cui necessari dei giorni ulteriori per soddisfare le esigenze degli Istituti Scolastici. Nella mattinata di lunedì la Polizia Locale, la Protezione Civile ed Associazione Nazionale Carabinieri presidieranno gli ingressi e le uscite delle scuole al fine di garantire che tutte le operazioni si svolgano in sicurezza”.

“L’unico istituto che rimarrà chiuso- conclude il Sindaco- sarà l’I.C. Giovanni XXIII, come da decisione del Consiglio d’Istituto presa in assoluta autonomia. Auguro a Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale, Studenti e Famiglie un buon inizio del nuovo anno scolastico”.