CAPENA – Inizio anno scolastico, le elementari dopo il Referendum

Inizia un nuovo anno scolastico dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia dovuta al Covid. La scuola ha pagato e sta pagando un duro prezzo.

Soprattuto gli studenti di ogni ordine e grado ma anche insegnanti , personale scolastico e famiglie .Ha pagato un duro prezzo l’Italia intera , perché la scuola e la vera unica attività necessaria per poter garantire un futuro al paese .

Si riapre dopo un complesso e laborioso lavoro per ricercare le dovute garanzie per la sicurezza di tutti .

Abbiamo dovuto ricercare soluzioni per nuove aule , per la connettività , che hanno richiesto spese che hanno inciso pesantemente sulle casse comunali , poiché i contributi ricevuti non sono stati sufficienti .

Abbiamo dovuto ricercare nuove soluzioni anche per mensa e trasporti .

A Capena riapriremo il 14 settembre , le Scuole Medie e quelli dell ‘Infanzia .

Per le Scuole elementari stiamo completando i lavori che tra qualche giorno si completeranno e riapriremo , dopo le elezioni per il referendum il 24 settembre .

Ringrazio la Dirigente dell’Istitito scolastico ed il Collegio dei genitori ,tutti gli amministratori che hanno lavorato e collaborato con noi in questi due difficile mesi .

Ringrazio il personale docente e non docente che nelle scuole hanno fatto e stanno facendo un grandissimo lavoro .

Cosi come tutti gli Uffici comunali coinvolto nella riapertura .

Rispettare tutti i protocolli previsti , e’ stato molto complesso anche perché abbiamo una popolazione scolastica vasta .

In questi ultimi tre anni abbiamo ampliato 2 aule nel 2018 nelle elementari della Salvo D’acquisto ,

ed aperto una Nuova Scuola materna nel 2019 a Scoranello con tre nuove sezioni .

Avremo sicuramente bisogno di altri doverosi ed importanti investimenti per che rappresenta l’istituzione più importante della vita del paese .

Salute e Scuola Lavoro sono i Beni comuni più importante che noi tutti dobbiamo condividere e sostenere .

Per questo non dobbiamo aver timore di riprendere , per questo è necessario ripartire

Certamente dobbiamo seguire i protocolli richiesti con attenzione e senso di responsabilità.

Le mascherine , le distanze , l’igiene , il controllo della temperatura , il trasporto,la mensa .

Un impegno per bambini , per gli adolescenti che riprenderanno la scuola fuori dal nostro paese genitori , professori , personale non docente , autisti , lavoratori della mensa , medici , personale sanitario , asl .

Sarà un’esperienza unica che dobbiamo vivere cercando innanzitutto la collaborazione e la reciproca fiducia .

TUTTI INSIEME dobbiamo remare dalla stessa parte.

I bambini , i ragazzi , lo faranno se ciascun adulto saprà dare il giusto esempio.

Trasmettiamogli , serenità e la consapevolezza che da genitori , da insegnanti , da istituzioni , saremo in grado di accogliere e spiegare ogni loro timore.

Teniamogli aperta la strada del futuro e loro sicuramente sapranno percorrerla .

Auguro a tutti di cuore un buon anno scolastico.

Insieme possiamo riprendere il nostro cammino .

Un abbraccio virtuale ai bambini , ai ragazzi ed a tutte le famiglie .