Città di Capena – La quarta riconferma è il mancino eterno: Neka sarà ancora una Leprotta

Il Città di Capena è orgoglioso di annunciare la conferma di Jociane De Mello Neckel conosciuta da tutti come Neka. La mancina pluriscudettata che lo scorso anno trascinò la squadra alla promozione, giocherà ancora con le Leprotte.

Voluta fortemente da Mister Chiesa che le ha a lungo parlato e convinta ancora una volta a sfidare il tempo ed essere un punto di riferimento per lo spogliatoio, Neka ha così deciso di sposare nuovamente il progetto del Capena e indossare per la prima volta in Serie A e nella sua carriera la prestigiosa numero 10.