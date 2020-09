GUIDONIA – Emergenza idrica in via Casal Bianco, arriva l’autobotte

Dal primo pomeriggio di oggi il “Nucleo Volontari Guidonia” è intervenuto in Via Casal Bianco, 40, località Guidonia per fronteggiare l’emergenza idrica. L’intervento è stato sollecitato dal sindaco Michel Barbet e e autorizzato dalla S.O.R. (Sala Operativa Regionale). I volontari sono arrivati sul posto con la propria Autobotte Regionale per sopperire alla mancanza di acqua che ha visto coinvolte 30 famiglie. La nostra Autobotte Regionale sarà disponibile in Via Casal Bianco fino al termine dell’emergenza e/o fino al pronto intervento dell’Acea, proprietaria della rete fognaria.