GUIDONIA – In auto contro il muro, il conducente era ubriaco

Viaggiava ad alta velocità in una strada stretta del Centro cittadino. Così all’alba di stamane, sabato 12 settembre, un 24enne si è schiantato contro il muro di cinta di una palazzina di via Marco Aurelio, a Guidonia Centro. Sull’incidente indagano i carabinieri della locale Tenenza che hanno sequestrato la Mini Cooper condotta dal giovane risultato positivo all’alcool test.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 4,25 del mattino al civico 12 di via Marco Aurelio, parallela della centralissima viale Roma. Proprio nel punto in cui la strada adiacente alla scuola si restringe ad una sorta di vicolo largo non più di tre metri, la vettura si è schiantata contro il muro. L’impatto è stato violentissimo a tal punto da svegliare tutto il vicinato, ma per fortuna il ragazzo ne è uscito praticamente illeso.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri, una squadra di vigili del fuoco e un’ ambulanza del 118. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, il 24enne è stato medicato e dimesso nella mattina di oggi con una prognosi di pochi giorni per alcune ferite ed escoriazioni. I medici hanno accertato anche un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite di 0,5 milligrammi per litro di sangue previsto dalla legge.

“L’auto – raccontano i proprietari della palazzina al civico 12 – ha causato ingenti danni alla colonnina di marmo del muretto e al cancello. Il ragazzo si è rifiutato di essere medicato dall’ambulanza ed è stato portato via dal padre che nel frattempo è sopraggiunto. I vigili del fuoco hanno estratto alcuni pezzi di marmo dall’auto portata via da un carro attrezzi. L’auto andava parecchio veloce considerando che non ci sono segni di frenata e che i danni sono ben visibili. Il ragazzo sembrava in buone condizioni, speriamo si rimetta presto, quello è importante.

I danni si sistemano, speriamo di avere il muretto riparato nel più breve tempo possibile da parte dell’assicurazione dell’automobile considerando che nella notte non possiamo nemmeno chiudere il cancello di casa”.