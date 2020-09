Bambino positivo al Covid, scuole chiuse a Palombara Sabina

Rinviato il ritorno sui banchi di scuola a Palombara Sabina. Lo ha comunicato stasera il sindaco Alessandro Palombi che ha appena firmato l’ordinanza per dare seguito alla decisione.

Come spiegato in un video postato su Facebook, la scelta si è resa necessaria a causa della comuncazione di un bambino positivo al Covid-19.

“Ringrazio la famiglia per il senso di responsabilità e per avermi avvertito del fatto che il bambino è stato a contatto con altri coetanei in questi giorni – ha spiegato Palombi – Lo facciamo per prudenza e per non mettere a rischio i nostri bimbi. La Asl mi ha comunicato che l’indagine epidemiologica essendo piuttosto complessa è ancora in corso. Intanto stanno avvertendo tutti coloro che sono entrati in contatto con il bambino”.

L’unica scuola che aprirà domani a Palombara Sabina, sarà dunque l’istituto alberghiero Petrocchi.