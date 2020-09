GUIDONIA – Microcar ribaltata sulla “48”, feriti due giovanissimi

Brutto incidente oggi pomeriggio sulla “48” a Guidonia con una microcar che è finita fuori strada e due giovanissimi sono stati trasportati in eliambulanza a Roma. Il fatto è accaduto poco dopo le 15.40 all’altezza del civico 328 di via Casal Bianco. Per cause ancora in fase di accertamento una microcar Chatenet 50 che viaggiava in direzione Roma si è ribaltata ed è finita fuori strada in seguito a un contatto con una Nissan Micra. Sul posto per i rilievi del caso e per agevolare i soccorsi, la Polizia Municipale di Guidonia Montecelio. Gi agenti hanno posto sotto sequestro i due mezzi e le indagini serviranno per capire come sia potuto avvenire l’impatto.