Vicovaro e le invasioni barbariche

Il destino di un paese dipende principalmente dalla sua posizione geografica e la collocazione territoriale non ha certo aiutato l’attuale centro di Vicovaro, che ha subito violenti attacchi da versanti opposti. I primi ad utilizzare l’Antica Varia come bersaglio sono stati i Longobardi nel 589. Il popolo proveniente dalle terre del nord ha più volte occupato e saccheggiato l’abitato laziale, che “apre le porte” verso la pianura di Roma. Attacchi massicci e costanti si concretizzano nel 877 ad opera dei Saraceni, provenienti da oriente, pronti a terrorizzare la locale popolazione. Le continue scorribande condizionano pesantemente la vita degli abitanti, che sono costretti a lasciare la zona. Solo ad invasioni finite, nel XII secolo, l’Antica Varia torna a ripopolarsi e prende il nome di Vico Varie. Le invasioni dei barbari e non solo diventano, quindi, solo un triste e lontano ricordo capace di condizionare la storia passata dell’attuale Vicovaro.

Fernando Giacomo Isabella