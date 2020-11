Cartellino Rosso anche per Campania e Toscana

Salgono a nove le Regioni Arancioni, il Lazio rimane giallo insieme a Veneto, Molise, Trento e Sardegna.

La cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità, in base agli ultimi dati, aumenta il numero delle regioni in zona rossa. Ora sono sette perchè a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta, stanno per aggiungersi Campania e Toscana.

La lista deve essere confermata dal Cts. In base all’ultimo Dpcm, il Ministro della salute Speranza, dopo aver sentito le Regioni, dovrebbe firmare l’ordinanza con i nuovi provvedimenti.