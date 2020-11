Città Metropolitana – Approvati investimenti per l’edilizia scolastica

Il consiglio della Città metropolitana di Roma ha approvato all’unanimità interventi sull’edilizia scolastica con un investimento di oltre 56 milioni di euro da fondi MIUR.

Utilizzando questi fondi del Ministero c’è la possibilità di poter completare lavori di messa in sicurezza nei nostri Istituti superiori. In oltre 120 scuole si effettueranno interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio che serviranno a garantire migliore vivibilità degli ambienti scolastici di Roma e provincia. “Grazie alla condivisione di tutti i colleghi del Consiglio metropolitano, abbiamo la possibilità di concludere lavori e rendere più scuole possibili sicure ed efficienti. Continueremo a lavorare in questo senso, con lo stesso spirito di confronto che guida questa amministrazione”. – conclude – Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma