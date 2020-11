Coronavirus. Unità di crisi del Lazio: la notizia dei dati truccati é una fake news

Con una nota diffusa dall’ufficio stampa della Asl Roma 4, l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani precisa che é destituita di ogni fondamento, ed é assolutamente grave per la rappresentazione che ne viene data, la notizia secondo cui per nel calcolo del tasso di positività siano valutati sia i tamponi molecolari, sia i test antigenici.

L’unità di crisi Covid 19 della Regione Lazio comunica infatti che “Nei 21 indicAtori del monitoraggio settimanale dell’ISS per la valutazione del rischio, Il calcolo del tasso di positività viene effettuato solo su tamponi molecolari, i test molecolari per convalida di test antigenici positivi e i test antigenici che non necessitano di convalida.

Con gli avvocati é stata avviata la procedura per richiedere il risarcimento danni a chi ha inventato la falsa notizia, che sarà devoluta interamente all’INMI Spallanzani