Il Lazio chiude anche i maxi-store nel weekend

Così se i centri commerciali sono chiusi per decreto nel weekend, se a piazze, spiagge e parchi ci penserà la Questura, la regione ha deciso di intervenire sugli altri luoghi rimasti. A quanto si apprende, si prevede la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi di tutte le grandi strutture, dai 2500 metri quadri in su, eccezion fatta per edicole, farmacie, tabaccai e negozi di generi alimentari. In pratica, per capirci, si punta a chiudere store come Ikea, Decathlon e simili, dove la calca può diventare fonte di contagio.