Tivoli, Pichetti: “Ottimo gruppo, peccato per lo stop”

L’Under 16 della Tivoli è anch’essa ferma ai box. La squadra di mister Fabio Pichetti continua a svolgere i propri allenamenti nel rispetto delle normative anti Covid ma di fatto non ha ancora disputato nessuna partita ufficiale. A fare il punto in casa amarantoblù è lo stesso allenatore, arrivato quest’anno con tanto entusiasmo: “Sono tornato in questa società dopo averci giocato come calciatore e per me è un onore. Un club ambizioso e con tanta voglia di fare bene. Riguardo al gruppo, è praticamente lo stesso dello scorso anno, quando i ragazzi avevano lottato per i primissimi posti fino al lockdown. Perciò le aspettative sono tante, è un gruppo che si adopera molto e a cui piace imparare. Purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci con altre squadre in gare ufficiali, se non disputando soltanto qualche amichevole. Adesso ci stiamo allenando individualmente curando soprattutto la parte fisica per cercare di mantenere ciò che avevamo fatto prima dello stop. Purtroppo non ci è consentito svolgere anche la parte tattica ma quantomeno stiamo cercando di preservare la forma fisica della squadra”.