Woody Allen e Tivoli

E’ uno dei più grandi registi di Hollywood ed è capace come pochi di lanciare nuove star, l’ultima è la splendida Scarlett Johansson. Ogni suo film è un evento e, poi, in molte occasioni si trasforma in un cult. Il soggetto in questione è Woody Allen (vincitore di quattro premi Oscar, nel 1995 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia). I temi affrontati da Allen, spaziano dalla crisi esistenziale degli ambienti intellettuali, alla rappresentazione spesso autoironica della comunità newyorkese, alla critica alla borghesia fino alla critica del capitalismo. Proprio questo grande regista dallo stile raffinato e pungente ha un legame particolare con l’antica Tibur, dato che ha diretto la sua troupe a Villa d’Este per alcuni frangenti di “To Rome with love” del 2012. In questa pellicola, il film racconta quattro storie diverse che si sviluppano avendo come sfondo la capitale italiana, il regista è tornato a recitare dopo molti anni. Nel film recita anche un grande attore italiano, vincitore del Premio Oscar, Roberto Benigni e l’altra star diretta Woody Allen è l’affascinate Penelope Cruz.

Fernando Giacomo Isabella