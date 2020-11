Gli arredi della sala fumo sono destinati ai nuovi locali SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura)

In riferimento all’articolo pubblicato sul Tiburno online dal titolo “TIVOLI – Ospedale, nel Reparto Covid spunta la Sala Fumo” va chiarito che gli arredi sono destinati ai nuovi locali SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) di Tivoli, spostato dal piano -1 al 4 piano. Approfittiamo dell’occasione per spiegare che la normativa regionale (424/06; 8/2011 smi) prevede espressamente tra i requisiti per i reparti psichiatrici la presenza di uno spazio dedicato ai pazienti tabagisti, che è stato quindi previsto anche nel reparto provvisorio. Il 4 piano, destinato al SPDC, è stato messo temporaneamente a disposizione delle esigenze COVID del Pronto Soccorso. Al momento si sta valutando con le autorità regionali l’apertura di un SPDC per Covid positivi ma di questo dovrà essere fatta una valutazione con la rete regionale di emergenza.