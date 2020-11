Pubblicato il bando per la realizzazione di eventi su “Natale @ Tivoli 202

Tivoli, 14 novembre 2020 – È stato pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Tivoli il bando per la “concessione di contributi e sovvenzioni per l’anno 2020 a enti, associazioni, gruppi, cooperative. L’avviso pubblico riguarda la realizzazione di eventi e manifestazioni aventi come tema il “Natale @ Tivoli 2020”, da realizzare nel periodo natalizio 2020-2021 attraverso modalità che garantiscano il pieno rispetto di tutte le norme anti Covid-19.

I progetti dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso riprese video effettuate anch’esse nel rispetto di tutte le norme anti coronavirus sul territorio tiburtino, e dovranno essere finalizzati alla sua promozione. I filmati – ai quali sarà garantita la diffusione su tutte le piattaforme web istituzionali del Comune di Tivoli – dovranno avere come oggetto attività che siano di promozione culturale, con una particolare attenzione alle iniziative rivolte ai bambini, ai giovani e alla promozione della lettura in tutte le sue forme, e attività di danza, musica e spettacoli; il tutto dovrà essere ispirato al contesto delle festività natalizie e ai festeggiamenti per l’Epifania. Le iniziative si svolgeranno in collaborazione con il Comune di Tivoli.

Come viene sottolineato nel bando, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è “promuovere e incoraggiare, anche e soprattutto nell’attuale contesto di grandi difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica, le attività degli organismi associativi, di partecipazione popolare, di volontariato, nonché di enti pubblici e privati, volte a incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, intende concedere contributi a sostegno delle iniziative e manifestazioni da realizzarsi nel territorio comunale ai sensi del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici”.

Le risorse (importo totale 9mila euro), individuate negli stanziamenti di bilancio, verranno assegnate ai progetti approvati sino a loro esaurimento. Per ogni proposta il Comune riconosce un contributo fisso di 300 euro senza rendicontazione e il patrocinio gratuito sul programma delle iniziative.

Tra i requisiti che i video dovranno rispettare, ci sono: l’essere stati realizzati sul territorio tiburtino e finalizzati alla sua promozione; essere inediti e originali; avere una durata compresa tra i cinque e i 15 minuti.

Sono 30 i progetti finanziabili seguendo l’ordine cronologico di protocollo. A partire dal trentunesimo, i filmati non potranno essere finanziati, ma saranno comunque accolti e pubblicati.

Le proposte dovranno essere inviate all’ufficio Relazioni con il pubblico entro le 12 di venerdì 11 dicembre 2020. Per tutti gli altri dettagli sulle modalità di partecipazione al bando si rimanda alla lettura dell’avviso, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tivoli (www.comune.tivoli.rm.it), dove sarà possibile scaricare n la domanda di partecipazione a “Eventi e manifestazioni a tema per il Natale @ Tivoli 2020” e la liberatoria.