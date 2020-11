Si cercano informazioni su Marco D’Ambrosio, scomparso da settembre

Che fine ha fatto Marco D’Ambrosio? Se lo chiede la famiglia da due mesi e si sta interessando anche la trasmissione “Chi l’ha visto” (clicca qui per guardare la puntata) per raccogliere informazioni utili. Il 47enne vive con la madre in un residence a Marco Simone e si è allontanato in direzione Palombarese lo scorso 21 settembre. È uscito portando con sé la carta d’identità e il cellulare, che risulta sempre irraggiungibile. Non è più rientrato né ha dato notizie. I familiari pensano che possa aver preso un treno e frequentare i centri Caritas.

Marco è alto un metro e ottanta, capelli castani, occhi verdi, ha una corporatura robusta ed è claudicante.

Ha avuto un incidente in motorino a 15 anni è rimasto in coma e avuto una vita piuttosto avventurosa. Ha girato molto tra Praga, Vienna e dormito a lungo in spiaggia dove la famiglia gli portava soldi e da mangiare. Durante il periodo del lockdown ad aprile si trovava a Pescara.

La famiglia è seriamente preoccupata e chiede aiuto per sapere dove sta.