VICOVARO – Auto elettriche, arrivano le colonnine per la ricarica

Svolta ecologista a Vicovaro. Martedì 3 novembre la giunta comunale del sindaco Fiorenzo De Simone ha approvato il protocollo d’Intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica senza oneri a carico della collettività. Con l’atto viene approvata la proposta “Be Charge srl (BEC) di Milano e il protocollo d’intesa sottoscritto dall’amministratore della società Paolo Martini e dal Segretario Comunale Carla Rosato.

L’accordo, della durata di 12 anni con possibilità di rinnovo da concordarsi prima della scadenza, prevede l’installazione da un minimo di una ad un massimo di due colonnine di ricarica sia nel parcheggio del Campo sportivo di largo Saint Cheron che nel parcheggio superiore presso il Nodo di scambio Vicovaro-Mandela-Sambuci. L’amministrazione esonera la Società dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Le Infrastrutture di Ricarica installate dalla BEC saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l’attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.