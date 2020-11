Bellegra, la serie tv “Romulus” gira alcune scene alla Grotta dell’Arco

La suggestiva Grotta dell’Arco di Bellegra, situata in zona Pantano, diventa protagonista di alcune scene della serie tv del momento, “Romulus”, che racconta in 10 episodi le vicende precedenti alla nascita di Roma nell’VIII sec. A.C.

La serie, creata da Matteo Rovere e trasmessa su Sky Atlantic, si contraddistingue per il realismo delle rappresentazioni, grazie alla collaborazione di archeologi e storici.

Di seguito una breve descrizione della Grotta dell’Arco:

“Tra Valle Cupa e la località conosciuta come Le Cese, a pochi chilometri dal centro di Bellegra, è situata un’area di grande rilevanza ambientale, interessata da vistosi fenomeni carsici. Caratteristica della zona è la depressione carsica della valle del Pantano, risultato del prosciugamento nel 1911 di un lago per utilizzazione agricola. Da questo bacino e un suo emissario sotterraneo si sono originate le Grotte dell’Arco, un fenomeno di carsismo naturale che si estende per quasi 1000 metri, e prende il nome da un arco di roccia naturale poco più a valle” (fonte: https://www.grottadellarco.com/)

