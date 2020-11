Oggi, domenica 15 novembre, un brutto incidente si è verificato nei pressi del casello di Tivoli sulla rampa a doppio senso. L’accesso all’autostrada A24 è rimasto interdetto in uscita provenendo da Roma, ed in entrata in entrambe le direzioni.

Ancora da appurare la dinamica dell’incidente, che ha visto protagonisti due veicoli, entrati in collisione per motivi non precisati.