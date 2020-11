GUIDONIA – Avis, prima raccolta sangue ai mercati generali

Venerdì 20 novembre si terrà la prima uscita dell’Avis Comunale di Guidonia Montecelio, che chiama a raccolta tutti i donatori di sangue del comune presso il Centro Agroalimentare Romano di Setteville.

La donazione sangue si terrà dalle ore 7.30 alle 11.30 e viene raccomandato a tutti gli avventori di non poter assumere latte e derivati ma di limitarsi ad un caffe, un thè od un succo di frutta e abbinarlo a due fette biscottate.

per ulteriori informazioni chiamare il numero 3200406448

L’Avis di Guidonia, costituita il 20 giugno scorso, è presieduta dal medico di Villanova Stefano Malagnino, il suo vice è Eduardo Orrei, imprenditore di Gerano, segretaria Ramona Saperdi, scrittrice di Castel Chiodato di Mentana, tesoriere Sirio Veroli, libero professionista di Tivoli, i Consiglieri sono il Generale in congedo Carmine Trezza di Colle Fiorito, Alessandro Rastrelli, operaio di Villalba, e Oscar Orrei, imprenditore di Villanova.

La nuova associazione nasce da una collaborazione condivisa con Avis Tivoli con la quale il gruppo fondatore da due anni collabora spontaneamente nella raccolta sangue, riattivando il Gruppo Donatori sangue de La Botte e organizzando nel 2019 la prima donazione dopo 14 anni a Guidonia Centro con una giornata dedicata davanti al Bar Lanciani dove è stata allestita l’autoemoteca per le donazioni.