Pneumatici invernali: tutto quello che c’è da sapere per affrontare la stagione fredda in sicurezza

E’ finito il conto alla rovescia per l’obbligo di pneumatici invernali, o catene a bordo, su molto tratti stradali ed autostradali. Con il 15 novembre 2020 entreranno in vigore le prescrizioni sulle dotazioni di sicurezza che varranno fino alla primavera 2021.

Anche nel nord est romano sono molte le arterie su cui scatta l’obbligo di utilizzare pneumatici adatti alle basse temperature, o comunque di avere a bordo le catene.

Tra pneumatici invernali, quattro stagioni, estivi, però, spesso si genera confusione e sono tanti gli interrogativi che molti automobilisti si pongono con l’approssimarsi del 15 novembre. A cosa servono, a chi sono più utili, quando è il caso di montarli? Ecco alcune delle domande a cui proviamo a dare una riposta con l’aiuto di un professionista del settore, Maurizio Massei di Pneumatici Massei a Villanova di Guidonia.

PNEUMATICI INVERNALI

Gli pneumatici invernali possono essere anche chiamati pneumatici da neve , termici o lamellari. Sono identificati dalla marcatura m+s posta sul fianco dello pneumatico e, oltre alla marcatura legale, possono avere simboli come, ad esempio, una montagna stilizzata con fiocchi di neve (snow flake) che viene utilizzata dal costruttore per sottolineare delle caratteristiche prestazionali del prodotto in caso di fondo innevato.

Quando si usano?

Questi pneumatici devono essere montati tra il 15 novembre ed il 15 aprile per circolare nelle strade dove vige l’obbligo delle dotazioni invernali, che è bene specificare possono essere percorse per legge anche con catene a bordo. Dobbiamo ricordare che è consentito all’automobilista montarle nel periodo che parte dal 15 di ottobre, quindi un mese prima, e di smontarle non oltre il 15 di maggio.

Quando sono più utili?

Le loro caratteristiche tecniche li rendono particolarmente efficaci con temperature esterne al di sotto dei 7 gradi e con un fondo stradale innevato bagnato e ghiacciato. Grazie ad uno specifico disegno del battistrada, di lamelle e ampi tasselli che lo contraddistinguono, unitamente ad una miscela ricca di silice ed altri composti definiti ad alta integrazione, tali pneumatici assicurano spazi di frenata ridotti, aderenza stradale e maggiore precisione di guida in condizioni invernali. In particolare, poi, sul fondo innevato gli pneumatici termici garantiscono più trazione.

IL CONSIGLIO

Per ottenere le migliori prestazioni è sempre consigliabile equipaggiare il veicolo con quattro pneumatici invernali indipendentemente dal tipo di trazione.

PNEUMATICI ESTIVI

Gli pneumatici estivi, al contrario di quelli invernali, si fanno preferire nel periodo tra aprile ed ottobre poiché sono studiati e progettati per offrire le migliori prestazioni di controllo in condizioni di alte temperature. Osservando il battistrada di uno pneumatico estivo i tasselli sono pieni, senza la presenza di lamelle e con scalanature larghe e parallele che migliorano il confort acustico di guida e permettono di raccogliere l’acqua presente sull’asfalto e di espellerla lateralmente.

PNEUMATICI 4 STAGIONI

Gli pneumatici quattro stagioni, o all season, rappresentano invece un compromesso tra uno pneumatico invernale ed uno estivo. Negli ultimi anni la qualità e la tecnologia applicata a questo tipo di gomme sono cresciute notevolmente. Non sono però indicati in caso di esigenze specifiche: in zone molto fredde dove il ghiaccio è più frequente o per lunghe percorrenze. Più in generale tendono ad essere rumorosi e non garantiscono prestazioni elevate in estate, maggiormente su viaggi lunghi e su tratte che si percorrono a velocità più sostenute.

IL CONSIGLIO

L’utilizzo dei pneumatici 4 stagioni è sconsigliato su vetture ad alte prestazioni o di grandi dimensioni e, più in generale, su chi effettua molti chilometri e viaggia su strade extraurbane.