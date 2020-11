Quando si è visto chiudere la porta in faccia non si è perso d’animo, ha sguainato il coltello e da dietro la vetrata ha minacciato il commerciante di consegnargli l’alcool.

Un copione collaudato anche in altre occasioni in cui avrebbe fatto il “pieno” sempre senza pagare.

Stavolta è finita in manette la scorribanda nelle vie del Centro storico per un 52enne pluripregiudicato tiburtino.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale Compagnia e ristretto ai domiciliari per tentata rapina ai danni di “Mou Mini Market”, il negozio di alimentari all’angolo tra via del Trevio e via Sante Viola gestito da Islam Naimul, 35enne originario del Baghladesh.

Stando alla denuncia del commerciante, da ottobre ad oggi il 52enne era solito fare “spesa proletaria” di whisky e vodka all’interno dell’esercizio.

L’APPROFONDIMENTO SU TIBURNO IN EDICOLA DOMANI MARTEDI’ 17 NOVEMBRE