Una sera d’estate in quel di Soverato e una ragazza bellissima sono le ispirazioni per la nuova canzone di Monkey, nome d’arte di Simone Cavina, 22enne Guidoniano.

Il pezzo infatti, spiega Monkey, nasce proprio in una calda sera d’estate, mentre ero nel comune Calabrese di Soverato, e vuole descrivere il momento cupo di noi ragazzi, ma in primis ha aiutato me nel superare determinati ostacoli che mi hanno bloccato in passato e mi offuscavano la mente, usando come metafora l’immagine di una ragazza bellissima, che per me si divide in due personalità ben distinte, una a me molto vicina e l’altra che simboleggia una sorta di “rinascita”.

Il brano è un “freestyle” che preannuncia l’uscita di nuove canzoni del giovane, in collaborazione con il gruppo da lui formato, la “Peroncino Gang”.