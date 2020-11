TIVOLI – Anziana investita, traffico in tilt

Anziana investita sulle strisce pedonali sulla via Tiburtina. E’ accaduto verso le 11,30 di stamane, mercoledì 18 novembre all’altezza dell’intersezione con via di Villa Adriana e via Coccanari. Un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna ferita al pronto soccorso del “San Giovanni “Evangelista” di Tivoli: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto una pattuglia della Polizia Locale diretta dal Commissario Roberto Carbone per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le auto coinvolte sono un furgone Opel Combo e una Citroen C2.