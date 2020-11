TIVOLI – Svolta ecologica, il Comune compra le auto elettriche

Auto elettriche cercasi: è questo l’invito che oggi, mercoledi 18 novembre, il Comune di Tivoli ha lanciato attraverso un’indagine di mercato per l’assegnazione del bando relativo all’acquisto di due o più auto ecologiche da destinare al proprio parco auto. L’amministrazione del sindaco Giuseppe Proietti è pronta a spendere 50 mila euro per la sostituzione di due veicoli comunali che andranno rottamati in favore degli automezzi a basso impatto ambientale.

Il Comune dopo aver adottato il PAESC (Piano di Azione dell’Energia Sostenibile) che individua nella mobilità elettrica una soluzione alla mobilità urbana, nel 2016 ha deciso di partecipare al bando promosso dalla regione Lazio “Assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria nei comuni del Lazio”. Così nel 2018 il Comune fu ammesso con un progetto vincitore da 642.248,00 euro, finanziato con 315.000 dal contributo regionale e la restante parte a carico delle casse di Palazzo San Bernardino.

Nell’ambito del finanziamento erano previsti il percorso ciclo-pedonale di via delle Piagge, la rotatoria di Campolimpido e il parcheggio intermodale di via Giovanni Verga a Tivoli Terme.