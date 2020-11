Torrita Tiberina – Contagiato il medico di base

Oggi come non mai chiedo la collaborazione e la comprensione di tutti voi cittadini in quanto abbiamo appreso della positività del nostro medico di base al quale rivolgiamo i nostri più sinceri e cari auguri di pronta guarigione. Mi sono subito attivata contattando i medici di base del nostro territorio che hanno dato la loro disponibilità in questo momento di grave emergenza.

Inoltre sono in contatto con la direzione della Asl per attivare in tempi brevi una momentanea sostituzione. In allegato i recapiti dei medici da contattare in caso di urgenza.

– conclude il Sindaco –