Capena: riduzione Tari per attività commerciali

Considerato che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha obbligato alcune attività alla chiusura temporanea, il Regolamento comunale per la disciplina per la tassa sui rifiuti TARI (approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 in data 23/07/2020) ha previsto per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo Tari:

Riduzione della quota variabile del 15% per le chiusure avvenute per un periodo da 30 a 45 giorni;

Riduzione della quota variabile del 25% per chiusure oltre i 45 giorni.

L’eventuale riduzione verrà applicata previa presentazione di apposita domanda (in allegato) nella quale dovrà essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il periodo di chiusura.

L’agevolazione è riconosciuta sulla base dei requisiti autocertificati. Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette a verifica da parte dell’ufficio tributi.

Per tutte le riduzioni da applicare su richiesta, la domanda dovrà essere presentata entro il 20/12/2020 .

Per ottenere informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi, telefonando ai numeri 0690376031 – 0690376051 oppure inviando una mail all’indirizzo tributi@comune.capena.rm.it