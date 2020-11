“Ho paura dell’ago”, dopo la carambola rifiuta l’alcoltest

È scattato il sequestro del mezzo per il conducente della Smart che ieri sera è stata protagonista di una vera e propria carambola al centro di Tor Lupara. Il quarantenne che era alla guida si è rifiutato di sottoposti all’alcoltest al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea e così, quando la Polizia Locale di Fonte Nuova ne è venuta a conoscenza, è scattato il sequestro della vettura. Infatti il codice della strada prevede l’applicazione della sanzione massima in questi casi.

“Ho la fobia degli aghi” si è giustificato l’uomo.

IL FATTO

A qualche ora di distanza dell’incidente c’è maggiore chiarezza sulla dinamica, comunque ancora al vaglio degli agenti. Stando a una prima ricostruzione, erano quasi le ore 19 quando una Smart che viaggiava da Mentana in direzione Roma ha impattato violentemente contro una Bmw che si immetteva dal parcheggio del Bar Crystal sulla Nomentana in direzione Roma. Lo scontro ha fatto carambolare la Bmw contro le due macchine che si trovavano lungo la carreggiata, mentre la Smart è finita addosso a due vetture parcheggiate davanti alla Macelleria Toccaceli. In totale dunque sono stati sei i mezzi coinvolti nell’incidente. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, tutti codici gialli o verdi. I rilievi sono andati avanti fino a mezzanotte e stamattina, come detto, ci sono stati gli ultimi risvolti con il sequestro del mezzo. I rilievi della Polizia Locale serviranno anche a capire se la Smart viaggiava a velocità sostenuta. Al momento sono ancora tutte da chiarire le responsabilità del sinistro.