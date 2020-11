Marcellina – Covid-19, Avviato lo sportello virtuale

Nelle ultime settimane, con la forte espansione dei contagi su tutto il territorio nazionale e locale, abbiamo dovuto fare i conti non solo con il peggioramento della attuale emergenza sanitaria, ma anche con problematiche di carattere amministrativo. La grande quantità di dati gestita dall’ASL ha causato – e causa ancora oggi – dei ritardi nelle comunicazioni verso gli Enti locali.

Per questo motivo, e con lo scopo di poter essere maggiormente vicini ai cittadini nell’attivazione dei servizi di competenza comunale, il Comune di Marcellina ha istituito uno sportello virtuale attraverso il banner “CORONAVIRUS” sul sito istituzionale dedicato ai cittadini. All’interno del banner sarà possibile trovare un modulo di autodichiarazione che permetterà di informare tempestivamente l’Ente, in forma del tutto volontaria, di esser risultato positivo al tampone o di essere risultato negativo dopo una pregressa positività.

Il modulo è editabile, per cui basta riempire tutti i campi in esso presenti e rispedirlo via mail, insieme alla foto fronte-retro di un documento d’Identità in corso di validità all’indirizzo: emergenzacovid@comune.marcellina.rm.it.