Il giocatore fortunato ha centrato un 9 in un’estrazione frequente del 10eLotto e regala una vincita da 100mila euro a Moricone, in provincia di Roma. Poco inferiore la vincita più alta distribuita dal lotto tradizionale, trattasi di un terno di 99.750 euro Il concorso di ieri ha distribuito premi per oltre 30,5 milioni di euro (Il 10eLotto ha superato i 24,4 milioni e il Lotto tradizionale ha distribuito 5,3 milioni).