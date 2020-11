Parco dell’Inviolata, oggi le audizioni sulla proposta di ampliamento

Prosegue con le audizioni di oggi il lavoro della Commissione Agricoltura e Ambiente per quanto concerne la Proposta di Legge, a prima firma del Presidente della Commissione Valerio Novelli, sull’ampliamento del Parco dell’Inviolata.

“E’ la prima volta che una legge regionale- commenta Novelli- mette sotto tutela un’area naturale importantissima per la nostra Regione che, purtroppo, è stata sempre martoriata da un punto di vista ambientale. E’ una legge fortemente voluta dalle istituzioni locali come il Comune di Guidonia Montecelio e condivisa con le associazioni ambientaliste. Una prova di tutto questo è, infatti, nell’ampia partecipazione odierna”.

“Si tratta di un Parco che conosco molto bene provenendo da quel territorio- continua il Presidente- ed essendo nato politicamente nelle battaglie ambientaliste per la tutela dell’Inviolata. Ora finalmente da Consigliere Regionale posso agire per dare al Parco la tutela che merita e che stiamo aspettando da troppo tempo”.

“La proposta di legge del Consigliere Novelli- conclude Michel Barbet, Sindaco di Guidonia Montecelio- va perfettamente in linea con la visione della nostra Amministrazione che, sin dal suo insediamento, ha messo in campo tutto ciò che è in suo potere per tutelare questo tesoro naturale. Ho firmato con convinzione l’atto propedeutico che ha dato il via all’iter legislativo, perché credo che questa sia la strada giusta per consentire ai nostri concittadini di fruire finalmente del nostro Parco”.