Subiaco. I segreti del borgo  

Una delle caratteristiche del nostro Paese molto apprezzate dai turisti di tutto il mondo e non solo sono i borghi. Unici, affascianti e ricchi di storia riescono a catturare l’attenzione dei visitatori che non possono non restare incantati davanti alcune meraviglie. Il Lazio, è una regione ricca di borghi, dispone di ben diciotto “meraviglie” ed alcuni di loro si trovano nel nord est. Il borgo più grande e rinomato è Subiaco, comune di dieci mila abitanti, il cui patrimonio storico-culturale ha una nomea internazionale. A Subiaco troviamo, infatti, i due monasteri: San Benedetto e Santa Scolastica, i ruderi di una villa fatta edificare da Nerone, la Rocca appartenuta ai Borgia nella quale pare siano nati Lucrezia e Cesare, figli di papa Alessandro VI, il Museo del Libro a intramontabile memoria della prima opera a stampa in Italia compiuta proprio a Subiaco nel 1465 e stupendi scorci naturalistici lungo il corso dell’Aniene. La zona in questione è senza dubbio uno dei posti del nord più splendidi e, quindi, non può non essere ammirato anche per riscoprire un passato straordinario che ancora oggi appartiene a tutti.

Fernando Giacomo Isabella