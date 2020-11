“Tra febbraio e marzo ci sarà una terza ondata Covid e se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti belli liberi dal virus si sbaglia”: questo è ciò che ha detto Bertolaso, ex Capo della Protezione Civile, alla trasmissione radiofonica “105 Friends”. La distribuzione del vaccino sicuramente funzionerà, sostiene lo stesso Bertolaso ritiene che funzionerà e, se tutto dovesse procedere per il meglio, arriverà non prima della fine di febbraio, “quindi hanno tre mesi per organizzarsi, per trovare i frigoriferi adatti e per trovare il personale che andrà a vaccinare la gente”.