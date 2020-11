Festa dell’albero a Guidonia Montecelio

“Nelle giornate di domani 21 novembre e domenica 22 novembre parteciperò volentieri alla “Festa dell’Albero” con la piantumazione di 3 biancospini in Piazza Matteotti sabato alle 15 e di 7 biancospini domenica alle 10,30 in Via Garibaldi. Non potendo creare assembramenti per ragioni che conosciamo tutti, invito chi ha la possibilità a piantare sul proprio balcone o giardino una pianta o un fiore. Ripartiamo dal verde e dalla natura per un futuro più sostenibile.” – In una nota il Sindaco Barbet –