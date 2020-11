Lavori e caos sulla Nomentana, presi nuovi provvedimenti anti-traffico

La giornata di ieri è stata un vero e proprio calvario per i pendolari di Fonte Nuova e dintorni. A causa di lavori nel tratto da Parco Azzurro alla rotatoria di Monte Bianco, il traffico è andato letteralmente in tilt con il blocco di tutta la Bretellina Centrale del Latte. I lavori dovrebbero durare circa venti giorni e così il consigliere metropolitano Micol Grasselli ha chiesto alla società Areti che li sta eseguendo di prendere provvedimenti.

“Già da ieri sera, vedendo come sono andate le cose e l’enorme traffico che si è creato, mi sono adoperata per vedere cosa si potesse fare e mi sono recata sul posto – spiega – Purtroppo la segnaletica installata non era stata apposta in modo ottimale, lasciando dubbi sull’interpretazione della stessa, cosicché gli automobilisti hanno spesso percorso la Nomentana inizialmente per poi tornare indietro per prendere la Nomentana bis. Oggi, dopo la mia richiesta di rivedere la segnaletica, mi è stato comunicato che i lavori di incremento e perfezionamento della stessa verranno effettuati lunedì. Ricapitolando, quindi, è stato istituito il senso unico da Fonte Nuova in direzione Roma, viceversa per il transito in uscita dalla Capitale è necessario percorrere la Bretellina e la Nomentana bis”.

Grasselli poi ha replicato a chi chiede di poter eseguire i lavori di notte.

“La ditta Areti deve istallare dei cavi ad alta tensione (a servizio dell’incremento della fornitura di energia elettrica per Parco Azzurro, Colleverde e parte di Fonte Nuova) che richiedono inevitabilmente l’interruzione della circolazione su quella corsia (da Roma verso Fonte Nuova), dunque la situazione non sarebbe cambiata se avessero lavorato di notte – prosegue Grasselli – pertanto la corsia sarebbe rimasta chiusa di giorno; Tali lavori si stanno svolgendo sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica, poiché la Nomentana è strada di antiche origini e sotto il suo suolo è possibile trovare reperti archeologici, pertanto non è possibile la lavorazione notturna”.